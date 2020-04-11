Sevil Nuriyeva İsmayılov: Covid-19’la mücadelede Türkiye de ciddi sayfa açtı

Covid-19’la mücadelede Türkiye de ciddi sayfa açtı. Hem vatandaşının sosyal haklarını koruma konusunda, hem de sağlık konseptindeki tedbirleri ile önemli sınavı vermek üzere.

Yani Türkiye’de günde 30 bini hedefleyen test süreci, malzemelerin ve sağlık ürünlerinin başarılı biçimde bölüştürülmesi, ciddi bir profilinin olduğunun kanıtıdır. Bunun yanı sıra tabii ki böyle durumlarda devletlerin yardım çağrılarına cevap verme kapasitesi, büyük devletlerin konsepti. Türkiye yardım talebinde olan bir çoğu ülkeye yardım etmekten geriye durmadı.

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Sevil Nuriyeva İsmayılov’un yazısı