‘Sevgi’nin böylesi: Karşıyakalı taraftarlar tesise gelerek futbolcuların kapılarını kırdı

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Karşıyaka’lı taraftar takımlarının 19 Kasım’da Altay’la oynayacağı maç öncesi tesislere gelerek kapıları kırdı, futbolcuları taciz etti.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’taki Karşıyaka’nın borçları nedeniyle 6 puanı silindi. Takım şu an 5 puanla son sırada yer alıyor. Gelecek pazar ise Karşıyaka Altay’la İzmir derbisinde karşılacak.

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Maça günler kala 15 kişilik bir taraftar grubu, dün saat 02.30 sıralarında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne gelerek önce koridorlara, ardından da futbolcuların odasına girmeye çalıştı.

Bazı futbolcuların içerinden kapıyı kilitlemesi sonrası taraftarlar kapıları kırdı. Bazı taraftarlar “Futbolcular şöyle bir çıksın konuşalım. Biz uyumuyoruz siz de uyumayın, delirdik” diye bağırdı.

Kulüp yönetcisinin “Yarın antrenman var” demesine karşılık taraftarlar futbolcular hitaben şunları söyledi: “Hepinizi seviyoruz. Bizim kardeşimizsiniz. Ama biz ölüyoruz, ailemizi görmeyip deplasmanlara geliyoruz. Biz Karşıyaka çocuğuyuz. Hepinizin sıkıntılısınız, paraya ihtiyacınız var biliyoruz ama sabrımız sonuna geldi. Sizden Altay derbisini kazanmanızı bekliyoruz.”

Öte yandan taraftarın bastığı tesiste gece çalışan güvenlik elemanlarının maaşlarını alamayınca işten ayrıldıkları öğrenildi. Tesiste sadece sabahları kapıda bir güvenlik görevlisi bekliyor.