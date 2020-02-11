Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup eşini öldürtmüş

Muğla’da Hasan Balaban adlı şahsın boşanma davası açtığı eşi ve sevgilisinin tuttuğu kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Ula’da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat’ta Gökçe Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp yaşamını yitirmişti.

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Jandarma, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin cinayet mahalinden hızla uzaklaştığını belirledi.

Bunun üzerine çevredeki mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti ve Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi.

Bunun üzerine polis, Arslan’ı ertesi gün gözaltına aldı.

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Arslan’ın ifadesinden aracın Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis, Koyuncu’yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban’ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

Ölen kişinin malları satılınca parayı alacaktı

Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban’ın eşi Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı’nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişininin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı.

Bunun üzerine Aydın’da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. Dört şüpheli, dün Ula’dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Eşine boşanma davası açmış

Hasan Balaban’ın dokuz ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban’a bir süre önce boşanma davası açtığı; denize sıfır arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin de 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından dört şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

