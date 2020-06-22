Sevgilisinin üç yaşındaki oğlunu dövdü; hayatını kaybeden çocuğu mahalledeki mezarlığa gömdü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Harun Sezer, sevgilisi Emel Öner’in üç yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi döverek öldürdü. Alperen’i mezarlığa gömen Sezer kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA

Sezer, birlikte yaşadığı Öner’in oğlunu, 15 Haziran’da, Güney Mahallesi’ndeki evlerinde darp etti. Defalarca yumruk ve tokat atılan küçük çocuk yaşamını yitirdi. Sezer, onun cansız bedenini mahallede bulunan mezarlığa gömdü. Ardından da kaçtı.

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Polis, altı gün sonra Sezer’in yakınlarının ihbarıyla inceleme başlattı. Alperen’in annesi Emel Öner gözaltına alındı. Alperen’in öldürüldüğünü itiraf eden anne Öner, cenazesinin bulunduğu yeri ekiplere gösterdi.

Polisin çalışması sonucu Alperen’in cenazesi mezarlıktan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Sezer’in yakalanması için çalışma başlatıldı.