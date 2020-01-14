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Yaramazlara biraz batar!

Sevgilisinin ayrılmak istemesini bahane etti, bıçaklayarak öldürdü

Zeki C. sevgilisi Deniz Gezginci’yi kendisinden ayrılmak istediğini bahane ederek defalarca bıçakladı. Gezginci hastanede hayatını kaybederken, Zeki C. durumunu öğrenmek için gittiği hastanede gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Manisa’da yaşayan Deniz Gezginci, iddiaya göre, Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Zeki C., gece tırmanarak kadının yaşadığı 1’inci kattaki eve balkondan girdi.

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Gezginci’yi 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçtı.

Vahşet sırasında evde olan iki çocuğu korkudan saklandı

Gürültüleri duyan Gezginci’nin önceki evliliğinden olan dokuz ve 16 yaşındaki iki kızının korkudan odasında saklandığı öğrenildi.

Gezginci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken bu sırada hastaneye gelen Zeki C., şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı.

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Zeki C.’nin alınan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

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