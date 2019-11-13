Sevgilisini yakan adama ‘canavarca hisle öldürmek’ten müebbet hapis cezası

Bursa’da, sevgilisi Şengül Vatansever’i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018 eylül ayında Kütahya Domaniç’ten Bursa’ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra yola atmıştı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçmıştı.

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Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul’a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sanık Ümir Varol’un, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son sözleri sorulan Varol, pişmanlık duyduğunu söyledi. Ümit Varol, “Keşke yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim” dedi.

Mahkeme heyeti sanığa ‘tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.