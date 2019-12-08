Sevgilisini tüfekle yaralayan adama ‘iyi hal’ indirimi ve tahliye

Bursa’da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı’yı bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara için mahkeme heyeti 12 yıl 11 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti.

Karar duruşmasında son sözü sorulan Kara şunları söyledi: “Aslı’yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan üç saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım.”

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini düşündüklerini belirterek, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Öönce indirim, sonra tahliye

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu Aslı Çıkıkçı’nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığı 13 yıl altı ay hapse çarptırıp, ‘iyi hal’ indirimiyle cezayı 11 yıl üç aya indirdi.

Sanık Ahmat Kara, ‘silahla tehdit’ suçundan da bir yıl sekiz ay hapis cezasıyla birlikte toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

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Ardından sanığın, mahkeme heyetince tutuklanmasının tedbir niteliğinde oluşu, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı kanaatine varılması nedenleriyle tahliyesine karar verildi.

Sanık Ahmet Kara’nın, Yargıtay tarafından onanması halinde kalan cezasını çekmek için cezaevine gireceği öğrenildi.