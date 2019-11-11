Sevgilisini öldüren Rus tarihçinin çantasında kadın kolları bulundu

Rusya’da St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde görev yapan Rus tarihçi Oleg Sokolov, içinde kadın kolları bulunan bir çantayla yakalandı. Ünlü tarihçi sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti.

Fotoğraf: vk.com

The Guardian’da yer alan habere göre, ‘Napolyon uzmanı’ Sokolov’un birlikte kitap yazdığı sevgilisi Anastasia Yeşçenko’yu öldürdüğü ortaya çıktı. Ünlü tarihçinin cinayeti gizlemek için cesedin parçalarını yok etmeye çalıştığı belirlendi.

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Dün gece bir adamın Saint Petersburg’da Moika Nehri’ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, alkollü olan Sokolov’un Yeşçenko’nun cesedinin parçalarını nehre atmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine Sokolov’un evine giden polis, 24 yaşındaki Yeşçenko’nun kısmen parçalara ayrılmış cesedini buldu.

Tarihçinin avukatı Alexander Poçuyev’in anlatımına göre, Sokolov sevgilisini bir kavga sırasında öldürdüğünü, sonrasında uzuvlarını testereyle kestiğini itiraf etti. Rus tarihçinin, cesedi yok ettikten sonra Napolyon kılığına girerek kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığı da öne sürüldü.