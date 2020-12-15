Sevgilisini görmek için jet skiyle İskoçya’dan Man Adası’na giden adama ‘corona’ cezası

İskoç bir adam sevgilisini görmek için jet skiyle İrlanda Denizi’ni aşarak Man Adası’nda gitti. ‘Azimli aşık’ Covid-19 tedbirlerini ihlalden dört hafta hapis cezası aldı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

28 yaşındaki Dale McLaughlan eylül ayında izin alarak ve 14 günlük karantina süresini doldurması sonrası Man Adası’nda çalıştığı sırada kız arkadaşıyla tanıştı.

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Daha sonra İskoçya’ya dönen Dale McLaughlan sevgilisini yeniden görebilmek için ülkenin en güneyindeki kasabalardan biri olan Whithorn Adası’ndan yola çıktı.

Daha önce hiç jet ski deneyimi olmayan genç adamın 40 dakika süreceğini tahmin ettiği yolculuk 4.5 saat sürdü.

Man Adası’na ulaştığından 15 dakika yürüyen McLaughlan sevgilisine kavuştu.

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Çift gece eğlenmeye çıktıkları sırada, polisin yaptığı kimlik kontrolünde McLaughlan yakalandı.

Mahkemede avukatı sevgilisini göremediği için depresyona girdiği savunmasını yapsa da McLaughlan ceza almaktan kurtulamadı.

Adada ikamet etmeyenler yalnızca özel izinle girebiliyor.

Mahkemede genç adamın sınır kısıtlamalarının kasıtlı olarak etrafında dolaşarak toplumu riske attığı belirtildi.