Sevgilisini darp eden adam, mahkemeye çıkmadan serbest

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Saat 10:15’te başlayan ve ‘corona’ önlemlerinin alındığı sınavda 2 milyon 437 bin 119 öğrenci ter döktü. Sınav nedeniyle saat 15:00’e kadar sokak kısıtlaması uygulandı.