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Yaramazlara biraz batar!

Sevgilisini darp eden adam, mahkemeye çıkmadan serbest

İzmir’de 16 yaşındaki kız arkadaşını darp eden kişi, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bayraklı ilçesinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki H.K.’nın 16 yaşındaki kız arkadaşı H.K.’yı darp ettiği anlar kameralarca kaydedildi.

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Görüntüler üzerine polis H.K.’yı Menemen ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. H.K., polisteki ilk ifadesinde ‘kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada’ darp ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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