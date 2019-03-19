Sevgilisine rol ayarladı, CEO koltuğundan oldu

Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros’un CEO’su Kevin Tsujihara ilişki yaşadığı Britanyalı oyuncu Charlotte Kirk’e rol ayarladığına dair iddialar üzerine görevinden ayrılma kararı aldı.

Fotoğraf: Facebook

WarnerMedia’nın CEO’su John Stankey, Tsujihara’nın ayrılmasının şirket için en doğru karar olduğunu belirterek, “Kevin hatalarının, şirketi yöneten kişiden beklentilerle örtüşmediğinin farkında” dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını da söyleyen Stankey, Tsujihara’nın yerine kimin geleceğini ise açıklamadı.

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Ay başında, Tsujihara’nın birlikte olduğu oyuncu Charlotte Kirk’ün (üstte) ondan kendisine filmlerde ‘önemli roller’ bulmasını istediği, onun da bu isteği yerine getirdiği iddia edilmişti. Amerikan basınında, bu iddialara dayanak olarak ikili arasındaki telefon mesajları kanıt olarak gösterilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kirk “Tsujihara’nın görevi bırakmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Bizim ilişkimiz yıllar önce bitti” dedi.

25 yıldır Warner Bros’ta çalışan Tsujihara 2013’ten beri CEO’luk görevini yürütüyordu.