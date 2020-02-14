‘Sevgililer Günü’nü bahane edip kuyumcudan yüzük çaldılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın iki kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki iki altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA

Olay, 15:30 sıralarında Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın iki kişi, iş yeri sahibine altın yüzük almak istediklerini söyleyerek modelleri incelemek istedi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu tabla içerisindeki altın yüzükleri inceleyen iki kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Çarşaf giyen kadın, tablada bulunan 5 bin TL değerindeki iki altın yüzüğü alarak yerine sahtelerini bıraktı. Bir süre daha kuyumcuda yüzükleri inceleyen kişiler, iş yeri sahibine yüzük modellerini beğenmediklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

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Akşam sayımının yapıldığı sırada tablada bulunan sahte yüzükleri fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.