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Sevgililer Günü’nde eşine Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarını hediye eden kadın viral oldu

Eşine Sevgililer Günü hediyesi olarak Instagram’da beğendiği kadınların fotoğraflarından çıktı alarak hazırladığı kutuyu hediye eden kadın viral oldu.

Fotoğraf: TikTok

TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.

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Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak özenle bir sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi.

Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.

TikTok kullanıcıları hediyeye konusunda ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar videonun ilham verici olduğunu söyleyerek överken bazıları da zavallı buldu.

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