Sevgiler Günü’nde güneşin batışını izlemeye giderken kaybolan çift sekiz gün sonra bulundu

ABD’de, 77 yaşındaki Carol Kiparsky ve 72 yaşındaki Ian Irwin 14 Şubat’ta Sevgililer Günü’nde romantik bir gün geçirmek isterken kayboldu. Sekiz gün boyunca haber alınamayan, ölmüş olmalarından endişelenilen çift cumartesi gecesi bulundu.

Fotoğraf: Marin County polisi

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde Sevgiller Günü için bir kulübe kiralayan çift, güneşin batışını izlemek için çıktıkları gezide kayboldu. Kulübeyi boşaltmaları gereken 15 Şubat’ta kendilerinden haber alamayan görevliler polise haber verdi.

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San Rafael şehrindeki, kentin sınırları içinde yer aldığı Marin County bölgesinin polis ekiplerinin günlerce aradığı çift nihayet bulundu, helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hipotermi geçirmek üzereyken ekiplerin bulduğu çiftin sık çalılıklar nedeniyle vücutlarında oluşan yoğun sıyrıklar dışında bir sağlık sorunlarının olmadığı, hastanede gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

Hava kararınca yönlerini şaşırdıklarını anlatan Kiparsky ve Irwin’in yakınlarda buldukları bir su birikintisi sayesinde hayatta kaldıkları tahmin ediliyor.

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Marin County polis şefi çiftin sağ olarak bulunmasını ‘mucize’ olarak nitelendirdi.

Kendilerini kurtaran ekibe minnettar olduklarını söyleyen çift yedi gece boyunca vahşi doğada nasıl hayatta kaldıklarını anlatmak istediklerini fakat öncelikle iyileşmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.