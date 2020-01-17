Sevda Karaca: Türkiye’de kadınlar ve erkekler gittikçe daha geç bir yaşta evleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, evlenmeyen (onun deyimiyle ‘evde kalan’) ya da 30 yaşından sonra evlenenlere “Böyle bir şey olur mu ya?” diye çıkıştı. “Devletin başı” ve de “babası” olarak gençlere 30 yaşından önce evlenme ve hızlıca 3-5 çocuk yapma “emri” vermeyi de hak gördü.

Türkiye’de hem kadınlar hem de erkekler gittikçe daha geç bir yaşta evleniyor. 2012’den 2018’e gelindiğinde kadınlar için evlenme yaşı 23.5’den 24.8’e, erkekler için 26.7’den 27.8’e çıkmış. Aynı dönemde 30 yaş ve üzerinde evlenen kişi sayısının toplam nüfusa oranında yüzde 15’lik bir artış söz konusu.

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Sevda Karaca’nın yazısı