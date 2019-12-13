Sevda Karaca: Patronların ‘kölelik’ dayatması işçilerin öfkesini büyütmüş durumda

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların “kölelik” dayatması işçilerin öfkesini büyütmüş durumda. Bu kölelik sözleşmesinde işçilerin “kırmızı çizgisi”, MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatması. Ancak başka maddeler daha var ki dayatılan sözleşmenin neden “kölelik” anlamına geldiğini gösteriyor. Bunlar “İkramiyelerin fiili çalışılan günler üzerinden ödenmesi”, işverenin ödediği 2 günlük istirahat parasından vazgeçilmesi, “Hafif işlerde çalışabilir raporlu” işçilerin işten çıkarılması…

Sevda Karaca’nın yazısı