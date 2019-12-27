Sevda Karaca: Kadınlar haklarını ve hayatlarını savunmak için mücadele ediyor

2019 bize bir kere daha gösterdi; tüm saldırılar karşısında kadınlar haklarını ve hayatlarını savunmak için mücadele ediyor. Bu, maddi temelleri olan tarihsel bir olgu ve geri çevrilemez. Ama bu gündelik mücadele, hayatta kalma çabası henüz örgütlülüğe dönüşmüş değil. Sorumluluğumuzun büyük olduğu kısım burası: Kadınların canları pahasına gösterdikleri gündelik direnci organize bir direnişe çevirmek… 2020 bu çabanın somutlandığı bir yıl olsun!

Sevda Karaca’nın yazısı