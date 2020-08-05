Sevda Karaca: İstanbul Sözleşmesi’ne muhafazakar kadınlardan tepki gelince ayağı gazdan çektiler

5 Ağustos’ta AKP MYK’sında İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi konuşulacak diye bekleniyordu. Toplantı ertelendi; gerekçe ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Ankara’da programının olmaması’ olarak ifade edildi. Bir sonraki toplantı için ise net tarih verilmedi.

Bu erteleme, kadınların uzun zamandır sürdürdükleri mücadelenin bir sonucu. Ancak biliyoruz ki bu erteleme ne tartışmanın bittiği anlamına geliyor ne de mücadelenin!

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(…)

En baştan beri AKP içinde de sözleşmenin iptalinin çok iyi sonuçlar yaratmayacağına yönelik görüşlerin varlığı, çatlakların olduğu aşikardı. Konunun gündem edildiği AKP MYK’sından hangi bakanın sözleşmeyi savunduğuna, hangisinin iptalini istediğine ilişkin bilgiler ‘sızdı’. Sonradan, kadın hareketi cephesinde etkili ve geniş bir birliktelikle “İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmasını değil, uygulanmasını talep ediyoruz” yönünde ortak bir söz oluşup, etkili kampanyalar yürütülünce ve elbette AKP’nin tabanı olarak gördüğü dindar muhafazakâr kadınlar arasında tepki büyümeye başlayınca gazdan ayağın çekildiğine şahit olduk.

Sevda Karaca’nın yazısı