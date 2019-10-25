Sevda Karaca: İkinci yargı paketindeki düzenlemeler “mağduriyet giderme” değil “istismarı teşvik yasası”dır

İstismarcıyı, yardım edeni, tehdit edeni, bilip görmezden geleni affeden bu düzenleme ‘mağduriyet giderme’ değil ‘istismarı teşvik yasası’dır. Bu yargı paketi bir bütün olarak kadınların hayatına ipotek koyma paketidir. Kızlar çocuk yaşta evlendirilecek, istismarcılar bir şekilde affedilecek, bir gün şiddetten uzaklaşmak için boşanmaya kalktıklarında da “Nafaka yok, kendi imkanlarınla geçin” denecek!

2016’da “Tecavüzü meşrulaştıramazsınız”, 2018’de “İstismarı affettirmeyiz” diyerek bir araya gelen kadınlar, bunu daha önce iki defa engelledi. Çocuk hamileliklerinin, evlilik içinde kadınlara yönelik şiddetin böyle tavan yaptığı bir dönemde üçüncü defa karşımıza geliyor düzenleme… Kolları sıvayalım, yine işimiz çok…

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Sevda Karaca’nın yazısı