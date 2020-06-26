Sevda Karaca: Geniş kesimler artık yalanlarına kanmıyor

Özlem Zengin’e kendilerinden önce de bu ülkede ‘kadınların mücadelesi’ olduğunu anlatmaya, AKP döneminde içinde kadın geçen her türden kurum ve metnin ‘aileye’ tahvil edildiği için devletin hiçbir mekanizmasında ‘kadının’ adının kalmadığını, kadınların adlarının kanla yazıldığını hatırlatmaya gerek yok. Zaten biliyor. Zengin’e ve partisine, ‘başörtüsü mücadelesi, dış güçler, darbeciler, millet düşmanlığı’ söylemlerine sarmalasa da geniş kesimlerin artık yalanlarına kanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ve bu ‘kanmama’yı genişletmek, harekete geçirmek…
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‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 149 artışla 42 bin 230
Dünyadan corona haberleri…
Diyarbakır’da, taziye ziyareti yapılmasının önüne geçmek için ‘ikna ekipleri’ kuruldu
Covid-19 salgını sürecinde vakaların artmasının nedenlerinden olan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek için Diyarbakır’daki İl Pandemi Kurulu ‘ikna ekipleri’ kurdu.
Uzman: Kanalizasyon suyu karışmışsa selden ‘corona’ bulaşma ihtimali var
Son günlerde etkili sağanak yağış sonrası sel felaketiyle ilgili klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Cengiz Uzun uyardı: “Sel suyuna kanalizasyon suyu karışmışsa corona virüsü bulaşma ihtimali var.”
İstanbul’da, saat 10:00 ile 16:00 arasında vapur ücreti 5 kuruşa düşürüldü
İstanbul’da, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak amacıyla Şehir Hatları vapurlarının ücreti, 31 Ağustos’a kadar saat 10:00-16:00 arasında 5 kuruşa düşürüldü.
Fatih Sultan Mehmet’in portresi İstanbul’a dönüyor: Açık artırmada İBB satın aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyondaki portresini, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 770 bin sterline (6.56 milyon lira) satın aldı.