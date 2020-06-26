Sevda Karaca: Geniş kesimler artık yalanlarına kanmıyor

Özlem Zengin’e kendilerinden önce de bu ülkede ‘kadınların mücadelesi’ olduğunu anlatmaya, AKP döneminde içinde kadın geçen her türden kurum ve metnin ‘aileye’ tahvil edildiği için devletin hiçbir mekanizmasında ‘kadının’ adının kalmadığını, kadınların adlarının kanla yazıldığını hatırlatmaya gerek yok. Zaten biliyor. Zengin’e ve partisine, ‘başörtüsü mücadelesi, dış güçler, darbeciler, millet düşmanlığı’ söylemlerine sarmalasa da geniş kesimlerin artık yalanlarına kanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ve bu ‘kanmama’yı genişletmek, harekete geçirmek…

Sevda Karaca’nın yazısı