Sevda Karaca: ‘Ev işleriyle meşguliyet’ tercih değil, zorunluluk

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre; Ekim 2018’de ‘ev işleriyle meşgul’ olduğu için iş gücüne dahil olmayanların sayısı 10 milyon 917 binken, bu sayı Ekim 2019’da 11 milyon 549 bine yükseldi. Yani Ekim 2018’den Ekim 2019’a, 632 bin kişi iş aramaktan vazgeçip ev işleriyle meşgul olmaya başlamış. Son bir ayda ise iş aramaktan vazgeçip, ‘ev işleriyle meşgul’ olmaya karar verenlerin sayısı yaklaşık 145 bin. ‘Ev işleriyle meşguliyet’ yüzünden iş aramaktan vazgeçenlerin kimler olduğunu tahmin etmek zor değil; kadınlar!

‘Ev işleriyle meşguliyet’in bir ‘tercih’ değil zorunluluk olduğunu araştırmalar da ortaya seriyor. Türkiye’de her 10 kadından yaklaşık 9’u çalışmayı istiyor. ILO’nun raporlarına göre, dünyada kadınların yüzde 70’i ücretli bir işte çalışmak isterken, Türkiye’de bu oran yüzde 87 ile dünya ortalamasının kayda değer ölçüde üstünde.

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Sevda Karaca’nın yazısı