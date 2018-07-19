Sevda Karaca: Devletin elinde veri yok, kadına yönelik vakaların bilançosunu kadın örgütleri tutuyor

Kadın örgütleri davadan davaya koşuyor… Aileler yazdıkları ses getiren gazetecilere ulaşmaya çalışıyor. Televizyonun gündüz kuşağı programlarında memleket sosyolojisiyle nasıl oynandığının, gayya kuyusuna dönen ülkenin karanlıklarında neler yaşandığının seyir defteri yazılıyor.

Ses çıkarıyoruz, peşine düşüyoruz… Kağıt üstünde yazılı olan ve uygulanması zorunlu olanlar (eh işte…) yerine getiriliyor…

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Ses çıkarıyoruz, unutmuyoruz, unutturmuyoruz… Üstünkörü soruşturma yapıp oldu bittiye getirmeden ne yapılması gerekiyorsa (belki…) yapıyorlar…

Kadına yönelik şiddet vakalarının, kadın cinayetlerinin bilançolarını kadın gazeteciler, kadın örgütleri tutuyor… Devletin elinde veri yok.

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Sevda Karaca’nın yazısı