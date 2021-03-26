Sevda Karaca: Cemaat ve tarikatların talepler listesi adım adım uygulanıyor

İstiyorlar ki kadınlar çalışma hayatından tümüyle uzaklaştırılsın. Bunu meşrulaştırmak için de “Çalışan erkeklerin ücretlerine aile ve çocuk ödemeleri yapılsın, bu ödemeler de aileleri kadınların çalışmamasına ikna edecek düzeyde olsun” diyorlar. Kadınların bağımsız yaşam kurmaya yönelik her türlü girişimi tümüyle engellensin, kadınlar zorla evlere kapatılsın istiyorlar.

Kadınların evde, işte, sokakta korkmadan yaşama, çalışma, yürüme hakkı olmasın istiyorlar. Kadınların eşit koşullarda çalışma, eşit ücret alma, ekonomik özgürlük haklarını gasbetmek istiyorlar. Kadınlar öldürülme korkusuyla yaşasın, şiddete boyun eğsin istiyorlar.

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Onların iktidarın önüne koyduğu bu talepler, aynı zamanda yakıcı mücadele gündemlerimiz, çünkü biliyoruz ki Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu raporundan beri Aile Meclisi, Boşanmış Baba Hakları vs. gibi kadın haklarına saldırıyı kendisine esas alan platformların, cemaat ve tarikatların sayfa sayfa yayımladığı talepler listesi adım adım uygulanıyor.

Bu liste, İstanbul Sözleşmesi için verilen mücadelenin sözleşmeyi aştığını gösteriyor. İzin vermeyeceğiz. Mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi için, mücadelemiz haklarımız ve hayatlarımız için. Vazgeçmeyeceğiz.

Sevda Karaca’nın yazısı