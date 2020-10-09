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Yaramazlara biraz batar!

Sevda Karaca: Bu karanlıkta laikliğin yalnızca yaşam tarzı savunusuna indirgenmesi ne mümkün ne de yeterli

Devlet, tüm kamu kurumlarının tarikatlar tarafından parsellendiği bir bürokratik yapı haline gelirken, tarikat ve cemaatler, siyasal-ideolojik-kültürel belirlenimlerden ayrılamayacak biçimde ekonomik-sınıfsal çatışma dinamiklerinin, sermaye birikim sürecinin ‘ihtiyaçlarının’ da bir parçası olarak işlev görüyor.

Kadınları tarikat-cemaat yasasıyla yaşamayı zorunlu tutmakla ‘kutsal aile’nin kapitalizmin mabedi olarak her gün yeniden inşa edilmesi, toplumsal yaşamın tüm veçheleriyle ‘din-iman’ çemberine alınarak tüm sorunlara ‘şükür’ örtüsü örtülmesi arasındaki bağ açık.

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Bu karanlıkta laikliğin yalnızca yaşam tarzı savunusuna, kılık kıyafet özgürlüğüne, kültürel ve dini değerlerin serbestiyetine indirgenmesi ne mümkün ne de yeterli. Yoksul milyonların neoliberal kapitalizmin dinci muhafazakar kurgusu uğruna yaşamlarının heba edildiği, kapitalist önceliklerin İslami referanslarla uyumlulaştırılarak hayata geçirildiği bu ülkede laiklik mücadelesi elbette sınıfsal bir meseledir ve elbette kadın ve çocukların ‘yaşamsal hakları’ bakımından da vazgeçilmezdir.

Sevda Karaca’nın yazısı

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