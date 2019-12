Sevda Karaca: Adaleti tırnaklarımızla sökerek almaktan iflahımız kesiliyor

Daha saysak sayarız… Her ay kaç kadının öldürüldüğünü, tacize, tecavüze uğradığını takip eden, kaç çocuğun istismar edildiğinin çetelesini tutan, raporlayan, açıklayan devlet değil, kadın örgütleri çünkü. Hiçbir sayının gerçeği tam olarak ortaya seremediği gerçeğini bilerek; “İntihar etti” denilenlerin gerçek akıbetini, sosyal medyada her gün TT olan bir başka şiddet vakasını, bir davayı takip etmekten, her gün adaletsizliğe karşı ses çıkarmak, üstü örtülme ihtimali yüksek olan bir şiddet olayını gündemde tutmak zorunda kalmaktan, adaleti adeta iğneyle kuyu kazarak, tırnaklarımızla sökerek çekip almak zorunda kalmaktan iflahımız kesiliyor. Ama devam ediyoruz; çünkü böyle yapmazsak gündeme gelemeyen diğer pek çok olayda, davada olduğu gibi üstü örtülüyor olan bitenin. Amacımız açık: Şiddetle uzlaşmamak, olan biteni münferitleştirmemek, tüm bu yaşananların birbiriyle bağını kurmak ve esas olarak da o bağı söküp atmak!

Sevda Karaca’nın yazısı