Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sevda Karaca: Adaleti tırnaklarımızla sökerek almaktan iflahımız kesiliyor

Daha saysak sayarız… Her ay kaç kadının öldürüldüğünü, tacize, tecavüze uğradığını takip eden, kaç çocuğun istismar edildiğinin çetelesini tutan, raporlayan, açıklayan devlet değil, kadın örgütleri çünkü. Hiçbir sayının gerçeği tam olarak ortaya seremediği gerçeğini bilerek; “İntihar etti” denilenlerin gerçek akıbetini, sosyal medyada her gün TT olan bir başka şiddet vakasını, bir davayı takip etmekten, her gün adaletsizliğe karşı ses çıkarmak, üstü örtülme ihtimali yüksek olan bir şiddet olayını gündemde tutmak zorunda kalmaktan, adaleti adeta iğneyle kuyu kazarak, tırnaklarımızla sökerek çekip almak zorunda kalmaktan iflahımız kesiliyor. Ama devam ediyoruz; çünkü böyle yapmazsak gündeme gelemeyen diğer pek çok olayda, davada olduğu gibi üstü örtülüyor olan bitenin. Amacımız açık: Şiddetle uzlaşmamak, olan biteni münferitleştirmemek, tüm bu yaşananların birbiriyle bağını kurmak ve esas olarak da o bağı söküp atmak!

Sevda Karaca’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Kurallara uymayan balıkçılara 23 milyon 600 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürününün denetlendiğini belirterek, “588 ton su ürünü ve 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.

50 yıldır zirvede: ‘It’s a Wonderful Life’

75 yaş üstü eski tüfekler ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Duayenlerin filmi ‘The Irishman’in yankıları sürerken, bu kez müzik dünyasının büyük ustası Paul McCartney’den haber geldi. The Beatles eski üyesi 77 yaşındaki McCartney, ‘It’s A Wonderful Life’ filminden uyarlanacak müzikal için beste yapacağını açıkladı. Usta sanatçı, ilk kez bir sahne müzikali için çalışacağını, şarkı sözlerini Lee Hall ile birlikte yazacaklarını ve müzikalin 2020 yılı sonuna doğru sahneleneceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...