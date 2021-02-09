Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Covid-19 belirtisi görülen kedi ve köpeklere test yapılacak.

Fotoğraf: insidefmcg.com.au

Seul belediyesi, virüsü taşıyan insanlarla temas eden ev hayvanlarında ateş, solunum güçlüğü gibi belirtiler görülmesi durumunda Covid-19 testi yapılacağını açıkladı. Açıklamada, sonucu pozitif çıkan kedi ve köpeklerin evde karantinaya alınacağı, izolasyon merkezine yollanmalarına gerek olmadığı belirtildi.

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Kentteki hastalık kontrol merkezinin yöneticilerinden Park Yoo-mi, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, “Ev hayvanının sahipleri Covid-19 nedeniyle hastanedeyse veya onlara bakamayacak durumdaysa belediyenin merkezlerinden birinde karantina sürecini tamamlayacaklar” dedi.

Ev hayvanlarına yönelik test uygulaması kararı geçen ay, Jinju kentindeki bir ibadethanedeki bir yavru kedide corona virüsüne rastlanmasından sonra geldi. Bu kedi, ülkede ‘corona’ görülen ilk hayvan olarak kayıtlara geçmişti.

İbadethaneye giden ve sonrasında testleri pozitif çıkan bir anne-kızın yavru kediye virüs bulaştırdığının düşünüldüğü açıklanmıştı.

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Daha önce de Belçika, ABD ve İspanya’nın aralarında olduğu ülkelerdeki goril, aslan, kaplan ve kedi gibi hayvanlarda da virüse rastlanmıştı.

Uzmanlar, bir kedi veya köpekten insanlara virüs bulaşacağına ihtimal vermediklerini açıklamıştı. Ancak, araştırma sonucunda, kedilerin virüsü diğer kedilere bulaştırabileceği saptanmıştı.