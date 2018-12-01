Sette ayağı kırılan oyuncu Cem Özer: Sinan Çetin tedavi masraflarımı karşılamadı, kimseye sigorta yapmıyor

‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında ayağı kırılan oyuncu Cem Özer, yönetmen Sinan Çetin’in tedavi masraflarını karşılamadığını, sette kimseye de sigorta yapmadığını söyledi.

Özer, film çekimleri sırasında rol gereği çukura atlamış ve sağ ayağı üç yerden kırılmıştı. Gördüğü oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan Özer, geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkmıştı.

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Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Özer, Çetin’in tedavi masraflarını karşılamadığını belirterek, ayağının kırıldığı gün yaşananları şöyle anlattı: “Hayır. Sigorta da yapmadı. Sette kimse sigortalı değildi. Üstüne kırık ayakla bir gün set bozulmasın diye ısrarla devam ettim. Afyon’da ayağımı geçici alçıya aldılar. Ertesi güne set organize edilmişti. ‘Aman iptal olmasın iş. Çekelim sahneyi, ondan sonra İstanbul’a giderim’ dedim. Ve sonuç bu oldu…”

Tüm masraflarını cebinden karşıladığını dile getiren oyuncu, yönetmen Çetin için, “Mağdur olduğunu söylüyor. ‘Filmim yarım kaldı’ diyor. Bir tuhaf işte. Ben daha mağdurum” ifadelerini kullandı.

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Özer, Çetinden dava açıp açmayacağının net olmadığını söyledi.