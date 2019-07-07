SETA’nın ‘fişleme’ raporuna tepki yağıyor: TGS suç duyurusunda bulunacak

İktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporuna birçok kuruluş tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SETA hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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SETA hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Fişlenen meslektaşlarımızla birlikte. Artık mahkemede görüşürüz.



📍 Çağlayan Adliyesi C Kapısı

🕦 Pazartesi – 11:30

#️⃣ #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/ydiu5LKj4e — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 7, 2019

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajda, SETA raporunun bir ‘fişleme belgesi’ olduğunu belirterek, gazetecilerin hedef gösterildiğine vurgu yaptı.

TGC’den gazetecilerin fişlenmesine tepki:



“SETA Raporu fişleme belgesidir”



TGC, SETA tarafından yayınlanan Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları Raporu’yla gazetecilerin fişlendiğini ve hedef gösterildiğini duyurdu. https://t.co/aHCJMd0KI9 Reklam July 7, 2019

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), SETA’nın ‘gazeteciliği kriminalize eden bir iddianame’ hazırladığını ifade ederek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

MLSA, SETA Vakfı hakkında gazeteciliği kriminalize eden ve adeta bir iddianame gibi hazırlanmış olan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” raporunda gazetecileri fişlediği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. #GazetecilikSucDegildir pic.twitter.com/kfUzWCTt9d — MLSA (@mlsaturkey) July 7, 2019

HDP’nin Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, yazılı açıklamasında SETA raporunun ‘medya kuruluşlarına sansür ve gazetecilere yönelik işten çıkarmaları teşvik ettiğini’ ve ‘vatandaşları ihbarcılığa yönlendirdiğini’ belirtti. Gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını belirten Barış, medyayı boyunduruk altına almanın suç olduğunu ve SETA’nın ‘kamuoyunun haber alma hakkını engellediğini, gazetecileri fişlediğini’ söyledi.

Yeni Şafak’ın internet sitesinin yazı işleri müdürü Ersin Çelik, çalışmanın ‘rahatsız edici’ ve ‘ciddi bir beceriksizlik’ olduğunu söyleyerek, SETA’yı raporu geri çekip özür dilemeye davet etti.

Gazetecilerin takip listeleri, başka gazetecileri RT yapmaları gizemli bir bilgi değil. Fakat “süzülerek” raporlaştırılması fişlemeye girer. Gerçi fişleme de kamuya açık olmaz. Bu çalışma başlı başına ciddi bir beceriksizlik. Rahatsız edici. Geri çekilip özür dilenmeli. https://t.co/ubzqjkXTlu — Ersin Çelik 🇹🇷 🖊 🗒 (@ersinceliq) July 6, 2019

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda raporu kınadı. Raporu bir ‘saldırı’ olarak niteleyen ÇGD, gazetecileri hukuki haklarını kullanmaya davet etti.

Türkiye'nin yeni 'medya andıcı' olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz. — ÇGD (@cgdgenelmerkez) July 6, 2019

SETA’nın ‘fişleme’ raporunda yer alanlar

Rapor, iddianame ve polis fezlekelerindekine benzer şekilde gazetecilerin daha önce çalıştığı kurumları gösteren şemalara yer veriliyor. Gazetecilere, savcılık iddianamelerinde sıklıkla rastlandığı gibi haber, yazı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlamalar yöneltiliyor.

BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika’nın Sesi), Sputnik Türkiye, CRI Türk, Independent Türkçe ve Euronews Türkiye’yi de içeren raporda, yayın kuruluşları mevcut hükümet aleyhine taraflı yayın yapmakla suçlanıyor.

Raporda değerlendirilen haberler arasında 15 Temmuz darbe girişimi, çözüm süreci sonrası, 2015 sonunda Güneydoğu’da uygulanan sokağa çıkma yasakları, HDP’li milletvekilleri ve eş genel başkanların tutuklanması, İstanbul’daki üçüncü köprü ve yeni havalimanının açılışı ve 2018 yazında döviz kurundaki dalgalanmalar var.