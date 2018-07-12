Sessiz sedasız: Zonguldak’ta SİT alanındaki arazi TÜGVA’ya verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) talip olduğu Zonguldak’ta SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki arazi vakfa verildi.

Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA, Zonguldak’ın cennet köşelerinden, SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki araziye talip olmuştu.

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TÜGVA’nın Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yaptığı başvurunun karara bağlanması, seçimlerden önce kamuoyunun tepkisini çekmemek için 24 Haziran sonrasına ertelendi.

Vakıf, kentin en merkezi bölgesine sosyal tesisler yapmak istiyor.

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Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, arazi vakfa aylık yaklaşık 3 bin 500 liralık bedelle verildi.

Kendisi de Fener Mahallesi’nde oturan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, arazinin ihale yapılmadan verildiğini ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “Geçen hafta TTK müdürümüzle telefonla görüşmüş ve kendisinden rica etmiştim. ‘TÜGVA gibi bir siyasi partinin arka bahçesi olmuş bir derneğe, Zonguldak’la yakından uzaktan bir ilgisi olmayan bir derneğe, lütfen ortak yaşam alanlarımızı tahsis etmeyin’ demiştim. TTK yönetimi, benim beşikte dahi buraya getirilip ailecek gezdiğimiz, Zonguldaklının hatıralarına, çocukluğumuza ait olan, bu alanı, birkaç gün önce alelacele TÜGVA’ya tahsis ettiğini açıkladı. Bu para TTK’nin şu ana kadar beyan ettiği zararını ortadan mı kaldırıyor? Hayır. TTK yönetimine sesleniyorum, siz önce TTK’nin maden ocaklarının kapatılmasına engel olun.”