‘Sessiz görüşme’ye ilişkin Beyaz Saray: ‘Stratejik ortaklık’ vurgulandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster’ın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin uzun vadeli stratejik ortaklığının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve McMaster’ın bu hafta sonu Suriye başta olmak üzere iki ülke arasındaki kritik sorunlar konusunda temaslarda bulunacağı belirtiliyordu. McMaster’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la İstanbul’da görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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Ziyaret, kulis haberlerindeki heyecanın aksine basının objektiflerinden uzakta gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından çeşitli basın kuruluşlarına verilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı.

Beyaz Saray’dan yapılan basın açıklamasında da, görüşmede ikilinin Türkiye ve ABD arasındaki uzun süreli stratejik ortaklığa atıfta bulundukları, iki ülkenin önceliklerinin ve endişelerinin görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak stratejik zorluklar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı. Bu konular görüşülürken iki ismin ikili ilişkileri etkileyen konuları detaylıca ele aldığı ve terörizmin her çeşidine karşı ortak mücadelenin genişletilmesinin yollarının incelendiği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, tıpkı Cumhurbaşkanlığı açıklaması gibi, YPG’ye destek veren ABD askerlerinin Menbiç’teki varlığıyla ilgili ne konuşulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Tillerson’ın da bu haftasonu gelmesi bekleniyordu ancak ziyaretin haftaiçinde Ankara’da yapılacağı öğrenildi.