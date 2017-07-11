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Sessiz-görüntüsüz muhalefet: Meclis’te pankarta, ‘Kürt illeri’ diyen vekile ceza

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Meclis Başkanlığı’na sunulan içtüzük teklifinde Meclis’te pankart açılması, hakaret ve küfür edilmesi, yumruk, tekme ve saç çekme gibi davranışlara ceza getirilmesi planlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, teklifte bazı eylemler ‘parlamentonun saygınlığına gölge düşüren davranış’ olarak tanımlanıyor.

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Yeni düzenleme yasalaşırsa, kınama cezası alan vekillerin maaşlarının üçte biri yani 6 bin lira kesilecek.

Pankartın cezası 6 bin lira

Özellikle muhalefet partilerinin sık kullandığı döviz, pankart gibi malzemelere ‘çalışma düzeni ve huzurunu bozacak materyal’ kategorisinde kınama cezası verilmesi planlanıyor. Yine hakaret de vekillerin kınama ve 6 bin lira para cezası almasına neden olacak eylemlerden biri.

Oturumu yöneten başkanvekili ve başkanlık divanı üyelerine küfür, tehdit gibi eylemler milletvekilinin üç birleşime katılmasının yasaklanmasıyla ve 12 bin lira para cezasıyla cezalandırılacak.

Yumruk atma, tokat atma, saçından çekme, tekmeleme gibi fiili saldırılar ise ‘ağır ceza’ kapsamına alındı.

Silahla dolaşan vekillere de önce 6 bin liralık kınama cezası, eğer genel kurula girerse 12 bin lira ceza verilecek.

Yine teklifte bazı ifadelerin de ceza kapsamına alınması öngörülüyor.

‘Kürt illeri’ demek yasak!

Bunlardan biri, ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi olacak. ‘Kürdistan, ‘Kürt illeri’ gibi ifadeler de üç birleşimden men etme ve 12 bin lira para cezasıyla cezalandırılacak.

Teklife karşı çıkan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “Meclis’te ifade özgürlüğünün tamamen yok edilmesi ve çoğunluk tahakkümünün yasallaşmasının adımıdır” dedi.

AKP ve MHP içtüzük değişikliğinde anlaştı

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