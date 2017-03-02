‘Sesleri çok çıkıyor’: Bakan Kılıç’a göre Passolig’e ‘vandallar’ direnç gösteriyor 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, e-bilet uygulaması Passolig’e karşı çıkanların çoğunluğunun ‘vandallar’ olduğunu savundu.

‘Bizim derdimiz vandallarla’

Habertürk canlı yayınında Passolig’le ilgili bir soru üzerine, “Elektronik biletin devreye girmesinden sonra saha olaylarındaki azalma hiçbir şekilde kenara atılamayacak bir gerçektir” diyen Kılıç, şöyle devam etti: “Bu kişiler huzurumuzu kaçırmak için, o güzel atmosferi bozmak için bir takım hareketler içerisine giriyorlar. Emniyet güçlerimiz ve adalet mekanizmamız bunların peşinde, çalışıyor. Taraftarların tribünlerde olmasıyla ilgili bir sorun yok ki zaten. Bizim derdimiz bu. İşte bu vandallarla. Elektronik bilet bunların tespitinde çok ciddi katkı sağlıyor.”

‘Sesleri çok çıkıyor’

Seyirci ortalamalarında elektronik bilet öncesindeki rakamlara gelindiğini öne süren Kılıç, şunları söyledi: “Geçiş süreci içerisinde bazı düşüşler yaşandı. Bazı noktalarda direnç oldu ama direnç gösterenlerin çoğu işte bu biraz evvel sizinle konuştuğumuz, aslında bizim statlarda görmek istemediğimiz, orada bulunmalarını istemediğimiz vandallar ve taraftarlıkla ilgisi olmayan kişiler. Ama işte sesleri çok çıkıyor. Bizim sesimizin daha fazla çıkması gerek.”