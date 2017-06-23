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Sesine de ‘tahammül yok’: Açlık grevindeki Gülmen’e haberleşme cezası


 

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’e slogan attığı gerekçesiyle ‘haberleşme cezası’ verildi.

Çizim: Mine Yörük

Darbe girişiminin ardından KHK’yla ihraç edilen akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, işlerine iade edilme talebiyle 107 gündür açlık grevinde.

Bugün iki eğitimcinin sağlık durumuna ilişkin ailelerinin yaptığı açıklamada, Özakça’nın kulaklarının tıkandığı, kas ağrılarının yoğunlaştığı ve iki gözünde de batma hissi olduğu; Gülmen’inse sıvı alımında çok zorlandığı, şiddetli kas ağrıları çektiği ve boynunu oynatamadığı açıklanmıştı.

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Gülmen’e slogan attığı gerekçesiyle ceza verildi. Ceza uygulamaya konulduğunda Gülmen’in mektuplarına el konulup telefon görüşmesi yapması yasaklanacak.

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