‘Ses ve görüntü kaydı’ için ‘Suç’ diyen hukukçular: Taksiler BBG evine çevrilemez

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması kapsamında taksilerde ağustos ayından itibaren ses ve görüntü kaydı alınacak olmasına tepki gösteren hukukçular, uygulamanın suç olduğunu söyledi.

İBB, akıllı cep telefonlarıyla en yakın taksinin çağırılabileceği iTAKSİ sisteminin kentteki tüm taksilerde uygulanacağını duyurmuştu.

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Proje kapsamında ilk olarak dört bin taksiye ekipman montajı yapılacak, daha sonra ise kentte 17 bin 395 taksi aşama aşama sisteme kaydedilecek.

‘Hukuka aykırı, delil olarak kullanılamaz’

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre izinsiz ses ve görüntü kaydı alınamayacağını belirten Prof. Dr. Ersan Şen şöyle konuştu: “Böyle bir uygulama için kanun ya da KHK ile düzenlemede, taksiden kaç kişi faydalanıyorsa yazılı veya sözlü muvafakatlarının alınması lazım. Aksi halde, bu kayıtları alanlar, alınmasına aracılık edenler ve toplayanlar suç işlemiş olur.”

Kayıtların hukuka aykırı delil olduğunu ve hiçbir şekilde kullanılamayacağını aktaran Şen şöyle devam etti: “Türkiye’de düzenleme yapıp astığı bir yazıyla hak ve hürriyetlerin kısıtlandığını görüyoruz. Yarın bir gün bindiği takside nahoş siyasi eleştiri yapan, sinirlenip küfreden insanların damgalanması, soruşturulması ve tutuklanmasının önünü açarsınız. Devlet özel hizmet alınan taksileri BBG evine çeviremez. Derhal kaldırılmalıdır.”

‘Hukuka aykırı başka amaçlara hizmet eder’

‘Taksinin kamusal alan olduğu‘ ve ‘içinde özel hayat olamayacağı’ görüşünün yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Devrim Güngör’se şunları söyledi: “Özel hayat sadece dört duvar arasında yaşanan bir hayat olmayıp, bireyin herkese gösterme iradesi taşımadan davranış sergilediği her yerdir. Adli soruşturma kapsamında kişiyi tanımak için sesini duymak gerekli değildir. Ses kaydının yapılması hukuka aykırı başka amaçlara hizmet eder. Taksicilerin cezai açıdan sorumlu olmaları mümkündür.”