Sağlık Emekçileri Sendikası: Plansızlık nedeniyle ekipman sıkıntısı çekiliyor

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Nazan Karacabey, corona virüsü salgınıyla mücadelenin ‘plansız’ yürütüldüğünü belirterek, bu nedenle sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı çektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’den Hilal Köylü’nün haberine göre Karacabey “Türkiye’de pandemi (küresel salgın) eylem planı uygulanmıyor. Bu plansızlık sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı yaşamasına da neden oldu” dedi.

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Karacabey, sağlık çalışanları arasındaki pozitif vakaların halktaki kaygıyı daha da artırdığını ifade etti. Bakan Koca’nın bu vakalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığına dikkat çeken Karacabey “Pozitif vakaları bakanlığın uygun bir plan dahilinde açıklaması ve kontrol etmesi gerekiyor” dedi.

SES’in diğer eş başkanı Kubilay Yalçınkaya ise ‘corona’yla mücadelede ‘yaşlı vurgusu’nun hatalı olduğunu dile getirerek, “Gençler sokakta. Ama gençler risk grubunda olmadıklarını düşünerek rahat hareket ediyor ama 65 yaş üstündekilere virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyorlar” diye konuştu.

‘Corona’ salgınında yüksek risk grubu olduğu belirtilen 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör ise 65 yaşın üstündeki herkesi yaşlı diye ayırmak yanlış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “65 yaşın neyi ifade ettiği de iyi anlatılamadı. Herkes sağlık durumunu biliyor ve ona göre kendi risk durumunu gözlemleyebiliyor. Koronavirüs semptomlarına sahip her bireyin, şüpheli herkesin test edilmesi gerekiyor. Halen testleri yaygınlaştırabilmiş değiliz”

Güngör şöyle devam etti: “Virüs, öldürücü etkisini daha çok yaşlılarda gösteriyor ama herkesi de öldürebileceğinin işaretlerini gösteriyor. Bu konu, topluma yeterince anlatılamadı.”

Covid-19 salgınında Türkiye’de bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybederken, 1529 vaka tespit edildi.