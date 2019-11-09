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Yaramazlara biraz batar!

Serviste unutulan çocuk, açık kapıdan sokağa çıktı, ağlarken bulundu

Bursa’da, anaokuluna gitmek için bindiği servis minibüsünde unutulup, kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki S.K. adlı çocuk, polis tarafından bulundu.

Serviste unutularak kaybolan 4 yaşındaki S.K. Fotoğraf: DHA

Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde oturan S.K, önceki gün anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından servis minibüsüne bindirildi. İddiaya göre, servisin içinde uyuyakalan çocuk, anaokuluna gelindiğinde araçtan inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı bir sonraki servis hareketine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi’ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför, servis aracının yanından uzaklaştı. Bir süre sonra uyanan S.K, araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek emniyete götürdü.

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S.K.’nın sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Bir anaokulunun öğrencilerinden birinin sabah okula gelmediğini belirtmesi üzerine, S.K.’nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, çocuğu annesine teslim etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.’yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Üç kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen üç yaşındaki Alperen Sakin, 15 Ağustos 2017’de havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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