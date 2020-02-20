Serviste unutulan Alperen’in ölümüyle ilgili yargılanan üç maarif müfettişi beraat etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, üç yaşındaki Alperen Sakin’in anaokulu servisi minibüsünde unutulması sonrası hayatını kaybetmesiyle ilgili ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılanan üç maarif müfettişi, karar duruşmasında beraat etti. Baba Serkan Sakin, “Karara itiraz edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

15 Ağustos 2017’de, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel D. K.’ye (17) teslim edilmiş, araçta unutulmuştu. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekmiş, küçük çocuk yaşamını yitirmişti. Altı sanık hakkında ‘taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ suçlarından dava açılmış, sanıklar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde görülen davada 2.5 yıl ila 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında, ‘görevi ihmal’den açılan davada da sanıklar birer yıl üçer ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Anaokulunu denetlemekle görevli üç maarif müfettişi B.K., N.K.A. ve S.S. hakkında ise ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan, Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

‘Avukat: 18-19 ay önce yapılan denetimden sorumlu tutuluyorlar’

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık B.K., Alperen’in ailesi ve taraf avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S. salonda yer almadı. Tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S.’nin avukatı, olay tarihinden 18-19 ay önce yapılan denetimden dolayı müvekkillerinin sorumlu tutulmak istendiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Müvekkillerin yaptıkları denetim ile ölüm olayı arasında herhangi bir illiyet bağı yoktur. Ölen öğrenci, denetim yapıldığı tarihte okulda değildir. Müvekkillerin beraatına karar verilmesini talep ederiz.”

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Duruşmada söz verilen B.K. ise anaokulunda kendisinin denetim yapmadığını, yerini bile bilmediğini öne sürerek, görevinin, çalışma organizasyonunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Mahkeme başkanı, maarif müfettişi B.K., N.K.A. ve S.S.’nin beraatine karar verdi.

Alperen’in babası Serkan Sakin, mahkemenin kararına tepki göstererek şunları söyledi: “Birisi çıkmış, görevinin organizasyon yapmak olduğunu söylüyor. Ne organizasyonu bu, düğün organizasyonu mu? Burada söz konusu olan şey, benim çocuğumun canı. Kreş müdürü B.G. daha önce ifadesinde, ‘Denetimlerde maarif müfettişleri gelmeden önce ya sabahleyin ya da bir gün önce okula veya bana telefon ederler, kendilerini alıp alamayacağımızı sorarlar. Biz de araba göndeririz, arabayla getiririz. Yaşı tutmayan 10 kadar öğrenci var, müfettişler öğrencileri görmesin diye onları yakın olan kreş sahibinin evine götürürüz’ demişti. İşte haklarında beraat kararı verilen müfettişler bunlar. Karara itiraz edeceğiz.”