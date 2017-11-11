Serviste unutulan Alperen’i ölüme götüren skandalın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne neden olan skandallar zincirinin okul sahibince saklanan görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtta Alperen ve arkadaşlarının servis aracıyla saat 08.08’de kreşin önüne getirildiği, okulda olmadığı saatler sonra fark edilince cansız bedeninin 17.01’de bir görevlinin kollarında bina içine alındığı görülüyor.

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Okul içinde 2 dakika 41 saniye tutulan Alperen, 17.03’te çarşafla sarılı olarak çıkartılıp hastaneye götürülüyor.

Çiğli Köyiçi Mahallesi’nde geçen 15 Ağustos’ta Serkan ve Buket Sakin çiftinin oğlu Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ve rehber personel 17 yaşındaki D.K.’ya teslim edilmişti.

İkili, öğrenciler indirilirken serviste uyuyakalan Alperen’i fark etmemiş, şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekmişti.

Görüntülerde Alperen’in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmen ve görevliler etrafı aramaya başlıyor. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. Okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen’in okula hiç girmediğini görüyor.

Okuldaki çocuklar olanları fark etmeyip yemek yerken personelin telaşa kapıldığı gözleniyor.

Bunun üzerine servis aracına bakan görevliler, minik Alperen’in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buluyor.

Ne olmuştu?

Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerde gerçeği saklamış, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söylemişti.

Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak skandalı aydınlatmış, Alperen’in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ve okulu müdürü Y.İ. tutuklanmıştı.

İhmaller zinciri

Skandalla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şöyle denmişti: “Özel sevgi Yumağı Anaokulu kurucusu olan Y.İ., kurumun mes’ul müdürünün okulda bulunmadığı dönemde, okul içindeki gerekli kontrolleri tam olarak yapmamış. İnisiyatif tamamen çalışanlara bırakılmış, olay günü sabah saati okula uğranılmasına rağmen yoklama sorgulanmamış, D.K. 2 Mayıs 2017 tarihinde işe başlatılmasına rağmen gerekli bildirimlerde bulunulmamış, yeterli eğitim verilmemiş, yine aynı personel için verilen ifadede ‘Çünkü bana göre vasıfsız elemandı’ şeklinde nitelendirilmeye ve yaşı da tutmamasına rağmen servis ablalığı görevinde çalıştırılmış. Ailelerden teslim alınan çocukların okula varışında gerekli karşılama yapılmamış. Yoklamanın erken saatte alınmaması sorgulanmamış. Kurumda acil durum eylem planı yapılmamış. İlk yardım müdahalelerinde bulunacak personel yetiştirilmemiş.”

Dava sürüyor

Soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., eşi okul sahibi Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., sorumlu müdür B.G. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’, ‘suç delillerini yok etmek’ suçlarından toplam 14’er yıl hapis cezası istemişti.

Ayrıca öğretmen A.G. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten altı yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise ‘suç delillerini yok etmek’ten beş yıla kadara hapis cezası talep edilmişti.

Sanıklar, Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Skandalın görüntüleri

Alperen’in ölümüne neden olan skandallar zincirini ortaya koyan görüntüler, okul sahibinin durumu örtbas edebilmek için önce yerinden söktürüp gizlediği, ardından polisin araştırmalarıyla bulunan okula ait güvenlik kamerasından çıktı. Kayıtlar uzmanlarca saniye saniye incelendi.