Serviste havasızlıktan ölen Alperen’in dedesi: Onu toprağa yakıştıramadım, keşke ben ölseydim

Servis aracında unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki çocuğun dedesi, kreşin önünde gözyaşı dökerek, “Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim” dedi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde önceki gün üç yaşındaki Alperen Sakin, uyuyakalınca kreşte unutulmuş, yokluğu fark edilip aranınca araçta havasızlıktan ölmüş halde bulunmuştu.
‘Keşke ben ölseydim’
Kreşin önüne giden dede Sabahattin Sakin, “Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin” diyerek ağladı.
Kalp hastası Sakin, ayakta durmakta zorlanırken şunları söyledi: “Torunumu dün toprağa verdim. Onu subay elbisesiyle görmek varken kefeni giydirdiler. Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim. Torunum, Alperen’im. Torunumu öldürenlerin idamı istiyorum. Küçücük çocuk nasıl unutulur? Hiç mi vicdanınız yok?”