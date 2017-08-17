Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Serviste havasızlıktan ölen Alperen’in dedesi: Onu toprağa yakıştıramadım, keşke ben ölseydim

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

 

Servis aracında unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki çocuğun dedesi, kreşin önünde gözyaşı dökerek, “Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim” dedi.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’in Çiğli ilçesinde önceki gün üç yaşındaki Alperen Sakin, uyuyakalınca kreşte unutulmuş, yokluğu fark edilip aranınca araçta havasızlıktan ölmüş halde bulunmuştu.

Reklam

‘Keşke ben ölseydim’

Kreşin önüne giden dede Sabahattin Sakin, “Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin” diyerek ağladı.

Kalp hastası Sakin, ayakta durmakta zorlanırken şunları söyledi: “Torunumu dün toprağa verdim. Onu subay elbisesiyle görmek varken kefeni giydirdiler. Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim. Torunum, Alperen’im. Torunumu öldürenlerin idamı istiyorum. Küçücük çocuk nasıl unutulur? Hiç mi vicdanınız yok?”

Havasızlıktan ölen çocukla ilgili ilk ifadede yalan söylenmiş: Uyku saatinde uyutuldu

Anaokulu servisinde unutulan üç yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Kuran kursu servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...