Serviste havasızlıktan can veren Alperen’in gittiği kreş kapatıldı, müdür tutuklandı

İzmir’de korsan serviste havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in gittiği kreş kapatılırken, müdürü tutuklandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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Servisin şoförü tutuklanırken, sersis rehberi serbest bırakılmıştı.

İl milli eğitim müdürlüğünün idari soruşturması kapsamında müfettişlerin hazırladığı ön rapor tamamlandı.

Rapordaki değerlendirme sonrası soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla Özel Sevgi Yumağı Anaokulu kapatıldı.

Kreş müdürü Yurdagül İşgören hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan kreş müdürü tutuklandı.

Kaydı da yokmuş

Ön raporda Alperen’in kreşte resmi kaydının bulunmadığı da belirtildi.

Bu nedenle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.