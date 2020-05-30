Servisler için rehber: Konuşulmamalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını süresince personel servis araçlarında alınması gereken önlemleri içeren rehber yayımladı. Rehberde, damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmaması gerektiği, su dahil içecek ve yiyecek tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

‘Toplumda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne 28’inci madde olarak eklenen rehberde, servis şoförlerinin işveren tarafından salgın hakkında bilgilendirilmesi, kuralların görünür bir şekilde araç içine asılması ve kapının yanına el antiseptiği konulması gerektiği kaydedildi.

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Şoförler için alınması gereken önlemler sıralanan rehberde şu ifadelere yer verildi: “Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.”

Her gün aynı koltuğa otursunlar

Yolcular için alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

“Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır. Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır. Koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.”

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Filtre bakımı yapılmalı, pencere açılmalı

Havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle ilgili de şu ifadelere yer verildi: “Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır.”