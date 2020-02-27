Servis minibüsünün sürücüsü direksiyon başında fenalaşıp kaza yaptı; dört öğrenci yaralandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada dört öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza dün saat 17:15 sıralarında, sürücü Sadi Gül’ün henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşması nedeniyle meydana geldi.

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Kaza mahallinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Bir görgü şahidi, “Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde dört tane öğrenci vardı” dedi.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.