Servet Yıldırım: TL’deki sert değer kaybı ümit ettiğimiz gibi dış dengeye yaramadı

Liranın değer kaybetmesi teoride ithal edilen malların lira cinsinden fiyatını artırır; ihracatın ise yabancı paralar cinsinden fiyatını düşürür ve ucuzladığı için daha çok ihracat imkânı verir. Ancak dedik ya, teori ve gerçek her zaman aynı olmayabiliyor. Talebin ve çıktının yeni kur seviyelerine adapte olması hemen olmayabiliyor. Liranın değer kaybının ithal fiyatlarında etkisi hemen görülüyor ancak ihracatta düzelmenin görülmesi biraz daha fazla zaman alabiliyor. Bu nedenle TL’deki sert değer kaybından sonra dış ticaret açığında beklenen düzeltme hemen olmayıp, aksine açık daha da kötüleşebiliyor. Bazı durumlarda ulusal paranın değer kaybı ile dış ticaretteki düzelme arasındaki zaman farkı iki yıla varan bir süreyi de alabiliyor. Öte yandan TL’deki değer kaybının ithal girdiler ve dolarizasyon nedeniyle enflasyon üzerindeki etkisi o kadar beklemeyip daha kısa sürede görülebiliyor. Sonuçta ithal girdi fiyatlarında yaşanan artışın yol açtığı maliyet baskısı nedeniyle enflasyon yükselirken, faiz oranları da peşi sıra artıyor. Sonuçta TL’deki sert değer kaybı ümit ettiğimiz gibi dış dengeye yaramadı, ancak zaten bozuk olan fiyat istikrarını daha fazla bozduğuyla kaldı.
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