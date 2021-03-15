Servet Yıldırım: Pakete reform demek zorlama olur

Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Ekonomik Reform’ları dinlerken geçmiş ‘reform’ları hatırladım. Gazeteciliğe başladığım 1989 sonundan bu yana onlarca reform açıklamasına tanıklık yaptım. Birçoğunda vurgular, hedefler ve amaçlar aynıydı. Son açıklanan pakette de geçmişten izler fazlasıyla vardı. Ancak bir reform paketi olup olmadığı tartışılır.

(…) Açıklanan pakete reform demek zorlama olur. İçerik, uygulama takvimi, kimin neyi yapacağı, maliyeti, kaynakları gibi unsurlar itibariyle reform paketi olmaktan uzaktı. Reformların özünde yer alan davranışsal değişiklikler ortada yoktu. Kısacası bazı düzenlemeler vardı ama bir reform paketi yapısı yoktu.

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Servet Yıldırım’ın yazısı