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Yaramazlara biraz batar!

Servet Yıldırım: Enflasyonda düşüş beklenenden zor olabilir

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Çok büyük ihtimalle bu ayın enflasyonu geçen yılın ocak ayındaki yüzde 2.46’nın altında çıkacak. Son beş yılın ocak aylarının ortalaması yüzde 1.8’di. Muhtemelen bunun da oldukça altında bir aylık rakam göreceğiz. Bu da köprü, otoyol geçiş ücretleri ve enerji fiyatlarında yapılan artışların olumsuz etkisine rağmen yıllık enflasyonu daha da aşağı çekecektir. Eğer ters bir şok olmazsa aynı baz etkisini şubat, mart ve nisan aylarında da görebiliriz.

Böylece yıllık enflasyon mayıs başı itibarıyla tek haneye inmiş olabilir. Ancak sonrasında olumlu baz etkisi yılın son birkaç ayına kadar görülmeyecek.

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Ve mayıs başında geldiğimiz seviye ise şimdikinin 2-3 puan altında olsa bile yüzde 5’lik orta vadeli hedefin çok üzerinde olacak. Ayrıca gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olmaktan da bizi kurtaramayacak.

Servet Yıldırım’ın yazısı

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