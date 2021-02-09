Servet Yıldırım: Doların 6 lira ya da 10 lira olmasından çok istikrar kazanması önemli

Dünyada genel kabul gören bir adil kur seviyesi tanımı yoktur. Ya da ben bulamadım. Ekonomide tek bir ‘doğru kur seviyesi’ bulmak imkânsızdır. Herkes için doğru kur seviyesi farklıdır. İhracatçı için doğru olan kur ile ithalatçı ya da konut üretip satan bir inşaat firması için olan doğru kur aynı değildir. En kolay tanım alıcı ve satıcının anlaşıp, işlem yaptığı kurun adil kur seviyesi olduğudur. Ancak kurun seviyesinden çok asıl sorun kurlardaki oynaklıktır. Doların 6 lira ya da 10 lira olmasından çok bulunduğu seviyelerde istikrar kazanması önemlidir. Yüksek oynaklık ne işletmelerin fiyat vermesine imkân tanır; ne bütçe yapmalarına ve ne de geleceği planlamalarına.
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AKP araştırması: Toplumun yarısı salgın yönetiminde devlete güvenmiyor
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BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir
Türkiye ile BioNTech ve Pfizer şirketleri arasında bürokratik sorunlar bulunduğu, bunlar çözülmezse Türkiye’nin bu firmalardan sipariş ettiği 5 milyon doz aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasına sürülebileceği belirtildi.
TTB’den mutasyon uyarısı: Hastaneye yatış ve ölümlerin artması kaçınılmaz
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1-8 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
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