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Yaramazlara biraz batar!

Servet Yıldırım: Doların 6 lira ya da 10 lira olmasından çok istikrar kazanması önemli

Dünyada genel kabul gören bir adil kur seviyesi tanımı yoktur. Ya da ben bulamadım. Ekonomide tek bir ‘doğru kur seviyesi’ bulmak imkânsızdır. Herkes için doğru kur seviyesi farklıdır. İhracatçı için doğru olan kur ile ithalatçı ya da konut üretip satan bir inşaat firması için olan doğru kur aynı değildir. En kolay tanım alıcı ve satıcının anlaşıp, işlem yaptığı kurun adil kur seviyesi olduğudur. Ancak kurun seviyesinden çok asıl sorun kurlardaki oynaklıktır. Doların 6 lira ya da 10 lira olmasından çok bulunduğu seviyelerde istikrar kazanması önemlidir. Yüksek oynaklık ne işletmelerin fiyat vermesine imkân tanır; ne bütçe yapmalarına ve ne de geleceği planlamalarına.

Servet Yıldırım’ın yazısı

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