Diken

Yaramazlara biraz batar!

Servet Avcı: Neyse ki o günler geride kaldı

Son yaptığımız seçimlerden sonra iktidarın el değiştirmesi ve yeni gelen iktidarın işe hukuk ve ekonomi reformlarıyla başlama sözü vermesi çok büyük müjde!..

Neydi o eski hal öyle? Serbest Fırka yönetiyordu ya Türkiye’yi… Bir de “Serbest Fırka’nın kaderiyle Türkiye’nin kaderi birdir?” diyorlardı… Devlet partileşmiş veya bir başka deyişle parti devletleşmişti…

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Neyse ki o günler geride kaldı… Yeni gelenler artık devletle partiyi ayırıp, hukukta yapacakları reformla eski günleri geride bırakmamızı sağlayacaklar!..

Ne yalan söyleyelim, geç geldiler ama iyi geldiler!.. Öncekileri vurduğu prangaları söküp atacağız, rampadaki füze gibi olacağız!..

Servet Avcı’nın yazısı

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