Sertab Erener’in sahneden indirdiği belediye başkanı: Planlı bir PR çalışması yaptı

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Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Erguvan Festivali’nde yaşanan protokol krizinin sanatçı Sertab Erener tarafından ‘PR (halkla ilişkiler çalışması) için’ bilinçli olarak çıkarıldığını öne sürdü.

Belediyenin düzenlediği festivalde 25 Ağustos tarihinde sahne alan Erener, uzakta kalan seyircileri protokol alanına davet etmiş ancak belediye yetkilileri güvenlik gerekçesiyle bunu kabul etmemişti. Erener, bunun üzerine sahneyi terk etmişti.

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Ardından sahneye çıkan CHP’li belediye başkanı Kara seyircilere, Erener’i kendisinin düzenlediği festival sayesinde dinleyebildiklerini, sabaha kadar ‘Sertab’ diye bağırsalar da istediklerinin gerçekleşmeyeceğini söylemişti: “Bu organizasyonu size sağlayan benim. O nedenle yuhalamayla bu sorunu çözemezsiniz.”

Daha sonra geri dönen ve belediye başkanını sahneden indiren Erener, seyircileri sahneye davet ederek şarkılarını onlarla birlikte söylemişti.

‘Planlı bir PR çalışması yaptı‘

Numberone Türk FM’den Kadir Çetin’e konuşan Kara, Erener’in güvenlik sebebiyle alınan önlemleri sabote ettiğini, yaşlılar ve görevliler için ayrılan bölüme müdahale ederek kriz çıkardığını ve bunu kendisi için ‘PR malzemesi’ yaptığını öne sürdü.

Kara sözlerini şöyle sürdürdü: “Çatalca’da 50 kadar sanatçı konser verdi, kimse ilçemizden memnuniyetsiz ayrılmadı. Her zaman titiz planlama, sanatçı ve halk memnuniyeti ile güvenlik esas tutuldu. İlk akşam Yalın’la başladık, ikinci akşam Sertab Hanım geldi. Biz protokol meraklısı insanlar değiliz. Oraya gelen herkes bizim misafirimizdir. Ancak biz güvenliği sağlamakla mükellefiz. Hasta, yaşlı ve engellilere önde yer ayırmak zorundayım. Sertab hanım bu insanları protokol diye adlandırdı. Sertab Erener, olayı çarpıtarak planlı bir PR çalışması yaptı.””