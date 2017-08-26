Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sertab Erener, protokolu geniş tutup halkı azarlayan belediye başkanına posta koydu, sahneden indirdi

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Çatalca’da düzenlenen Erguvan Festivali’nde dün gece sahne alan sanatçı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle belediye yetkilileriyle tartışıp, izleyenleri sahneye aldı.

Fotoğraf: DHA

Belediyenin düzenlediği festivalde sahne alan Erener, sahne önündeki protokol alanının genişliği nedeniyle seyircilerin uzakta kaldığını fark etti. Erener hayranlarını protokol alanına davet etti ancak belediye yetkilileri güvenliği gerekçe gösterip buna izin vermedi.

Reklam

Bunun ardından Erener sahneyi terk etti. Seyirciler, ‘Sertab’ diye sloganlara başlarken önce belediyeden bir yetkili sahneye çıkıp, “Şimdi arabasına bindi gidiyor, sizce de biz haklı değil miyiz” diye sordu. Seyirciler de tek bir ses “Hayır” diye yanıtladı.

Ardından Belediye Başkanı Cem Kara sahneye çıktı. Seyircilere, Sertab Erener’i kendisinin düzenlediği festival sayesinde dinleyebildiklerini, sabaha kadar ‘Sertab’ diye bağırsalar da istediklerinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine sahneye geri dönen Erener, belediye başkanından sahneden inmesini istedi. Kara da sahneden inmek zorunda kaldı. Erener, seyircileri “Onları ben çağırıyorum” diyerek sahneye davet etti. Erener şarkılarını, sahnenin bir kenarında duran seyircileriyle söyledi.

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

KHK ile geldi: Yabancı mahkumlar takas edilecek, 3 bin mahkum tahliye olacak

Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile, yabancı tutukluların başka ülkelerle takasının önü açılırken, çeşitli suçlardan kapalı cezaevinde bulunan 10 bin hükümlünün de açık cezaevine ayrılmasına hükmedildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, 694 sayılı KHK ile yabancı mahkumlarla takas ve mahkuma disiplin cezası affı getirildi. Takas maddesiyle birlikte yabancı hükümlüler ‘milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...