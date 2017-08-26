Sertab Erener, protokolu geniş tutup halkı azarlayan belediye başkanına posta koydu, sahneden indirdi

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Çatalca’da düzenlenen Erguvan Festivali’nde dün gece sahne alan sanatçı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle belediye yetkilileriyle tartışıp, izleyenleri sahneye aldı.

Belediyenin düzenlediği festivalde sahne alan Erener, sahne önündeki protokol alanının genişliği nedeniyle seyircilerin uzakta kaldığını fark etti. Erener hayranlarını protokol alanına davet etti ancak belediye yetkilileri güvenliği gerekçe gösterip buna izin vermedi.

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Bunun ardından Erener sahneyi terk etti. Seyirciler, ‘Sertab’ diye sloganlara başlarken önce belediyeden bir yetkili sahneye çıkıp, “Şimdi arabasına bindi gidiyor, sizce de biz haklı değil miyiz” diye sordu. Seyirciler de tek bir ses “Hayır” diye yanıtladı.

Ardından Belediye Başkanı Cem Kara sahneye çıktı. Seyircilere, Sertab Erener’i kendisinin düzenlediği festival sayesinde dinleyebildiklerini, sabaha kadar ‘Sertab’ diye bağırsalar da istediklerinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine sahneye geri dönen Erener, belediye başkanından sahneden inmesini istedi. Kara da sahneden inmek zorunda kaldı. Erener, seyircileri “Onları ben çağırıyorum” diyerek sahneye davet etti. Erener şarkılarını, sahnenin bir kenarında duran seyircileriyle söyledi.