‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf

Cumhurbaşkanlığı hukuk birimi avukatlarının, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren generallerden Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın ölümleriyle ortadan kaldırılan ’12 Eylül davası’nın devam etmesi için Yargıtay’a başvurduğu bildirildi. Avukatlar, Evren ve Şahinkaya’nın mal varlığı ile mirasına el konulabilmesi için yargılamanın sürmesini talep etti.